Lot EUR Découvrons ensemble le « Karst » et ses formation Calcaire typique des causses du Quercy, de l’Igue et des Cloups à comment les humains se sont adaptés à lui. Nous proposons en vallée du Célé des rendez-vous mensuels et gratuits (chapeau en fin d’animation) pour favoriser la mixité, la parentalité et le lien social. (Les enfants sont sous la responsabilité des parents.)

Chaque sortie a lieu sur une commune différente pour permettre à toute la vallée d’en profiter. contact@olterra.fr +33 5 81 24 32 09 olterra

