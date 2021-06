La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Mille et un contes fantastiques d’Orient, de Babylone, d’Arabie et de Turquie Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

le samedi 10 juillet à 20:30

**Mille et un contes fantastique d’Orient, de Babylone, d’Arabie et de Turquie** ——————————————————————————– ### Lecture et virgules musicales Succombez aux charmes de l’Orient avec des lectures de contes issus de la Babylone antique, de l’Arabie et de la Turquie. Avant de s’endormir, petits et grands sont invités à voyager dans ces contrées lointaines à la tombée de la nuit. Et surtout n’oubliez pas votre couverture ! Par la Cie Bièvre et Mots Liers

Entrée libre sur réservation auprès du musée / Annulation en cas de pluie

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André

2021-07-10T20:30:00 2021-07-10T21:30:00

