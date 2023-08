DON DU SANG Mille Club – Terrain de sport Contz-les-Bains Catégories d’Évènement: Contz-les-Bains

Moselle DON DU SANG Mille Club – Terrain de sport Contz-les-Bains, 11 septembre 2023, Contz-les-Bains. Contz-les-Bains,Moselle Participez à sauver des vies en donnant votre sang.. Adultes

Lundi 2023-09-11 14:00:00 fin : 2023-09-11 19:30:00. 0 EUR.

Mille Club – Terrain de sport rue du stade

Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



Help save lives by giving blood. Ayude a salvar vidas donando sangre. Helfen Sie mit, Leben zu retten, indem Sie Blut spenden.

