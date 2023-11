Atelier Cuisine mille club Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Landerneau Atelier Cuisine mille club Landerneau, 18 novembre 2023, Landerneau. Atelier Cuisine Samedi 18 novembre, 10h00 mille club Transmettons ! Atelier en breton parent-enfant

Un atelier par mois à partir de décembre

Premier atelier : Atelier cuisine avec Ninnog Samedi 18 Novembre

10h-12h

Mille Club – Landerneau

Gratuit pour les adhérents (Adhésion : 15 €) mille club Rue du Calvaire 29800 landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00

