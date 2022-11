Bal des enfants Mille club du chêne, Vitré (35)

Bal des enfants Mille club du chêne, Vitré (35), 14 décembre 2022, . Bal des enfants Mercredi 14 décembre, 16h30 Mille club du chêne, Vitré (35)

3

avec Le p’tit bal des queniaos Mille club du chêne, Vitré (35) Rond-Point des Chênes Mille club du chêne, 35500 Vitré, France [{« link »: « mailto:contact@laboueze.bzh »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39870 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Communiqué de presse – Bal des enfants Mercredi 14 Décembre 2022 – VITRE Bal des enfants / Bal des familles Mercredi 14 décembre 2022 à partir de 16h30, les associations La Boueze et Spered ar Vro organisent un Bal des Enfants / Bal des Familles. Traditionnellement, la danse a fait partie intégrante de la vie quotidienne y compris pour les enfants qui dansaient à toutes sortes d’occasions (mariages, moissons…). Les danses se transmettaient de génération en génération, sous les préaux des écoles, à la croisée des chemins ou dans un coin de champs en surveillant les animaux. Ces danses, accessibles et faciles à mettre en place, offrent une quantité de rondes où les enfants battent des mains, chantent. Elles sont particulièrement formatrices pour l’enfant car on y retrouve un aspect collectif, ludique et musical Animé par les musiciens renommés du « P’tit Bal des Queniaos ». Un bal trad pour toute la famille où les petits et les grands se retrouvent autour de la danse … mais pas besoin de savoir danser, tout est expliqué sur place ! RDV mercredi 14 décembre à partir de 16h30 au Mille Club du Chêne – Vitré Entrée : 3€ Pour tous renseignements : 06 09 69 56 60 – contact@laboueze.bzh source : événement Bal des enfants publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T16:30:00+01:00

2022-12-14T20:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Mille club du chêne, Vitré (35) Adresse Rond-Point des Chênes Mille club du chêne, 35500 Vitré, France Age maximum 110 lieuville Mille club du chêne, Vitré (35)

Mille club du chêne, Vitré (35) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//