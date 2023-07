Fête nationale au Mille Club Mille club des blaches Pierrelatte, 14 juillet 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Fête nationale au Mille Club des Blaches. Menu : salade tomates/ terrine, gardianne de taureau et riz, fromage et café. Prendre vos couverts et verres..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Mille club des blaches Quartier des Blaches

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fête nationale at the Mille Club des Blaches. Menu: tomato salad/ terrine, gardianne de taureau and rice, cheese and coffee. Bring your cutlery and glasses.

Fiesta nacional en el Mille Club des Blaches. Menú: ensalada de tomate/terrina, gardianne de toro y arroz, queso y café. Traiga sus cubiertos y vasos.

Nationalfeiertag im Mille Club des Blaches. Menü: Tomatensalat/ Terrine, Stiergardianne und Reis, Käse und Kaffee. Nehmen Sie Ihr Besteck und Gläser mit.

