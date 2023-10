Marche AUDAX Mille Club Clugnat, 25 novembre 2023, Clugnat.

Clugnat,Creuse

Marche Audax 30 heures au profit du téléthon.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Mille Club Rue du Docteur Turquet

Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine



30-hour Audax walk in aid of the Telethon

30 horas de marcha Audax a beneficio del telemaratón

30-Stunden-Audax-Marsch zugunsten des Telethons

