Atelier cuisine Mille Bulles Saint-Maurice-la-Clouère, 16 décembre 2023, Saint-Maurice-la-Clouère.

Saint-Maurice-la-Clouère,Vienne

A partir de 5 ans.

Thème : Sablés salés et sucrés de Noël.

Tarifs : 3€/famille.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Mille Bulles rue bellabre

Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ages 5 and up.

Theme: Christmas shortbread.

Price: 3?/family

A partir de 5 años.

Tema: Galletas dulces y saladas de Navidad.

Precio: 3 euros/familia

Ab einem Alter von 5 Jahren.

Thema: Süßes und salziges Weihnachtsgebäck.

Preis: 3?/Familie

