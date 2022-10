Mille ans d’histoire à Saint-Pé de Bigorre

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03 17:00:00 Sortie , sur inscription

Tarif : adhérent : 10€, non-adhérent : 18 €

Organisateur : CPIE Bigorre-Pyrénées

Réservation : 05 62 95 49 67 – cpie65@wanadoo.fr Le nombre de place étant limité, l’inscription est obligatoire.

Le lieu de rendez-vous sera précisé à l’inscription. Inscrivez-vous par téléphone au 05 62 95 49 67 ou par mail cpie65@wanadoo.fr Pour les sorties, prévoyez des chaussures de marche, de l’eau et des vêtements adaptés.

Toutes nos activités sont assurées par un éducateur à l’environnement dans le

respect des mesures sanitaires en vigueur. Nous ferons une balade sur les hauteurs du village, aux portes de la Réserve

Naturelle Régionale du massif du Pibeste-Aoulhet puis une déambulation

dans ce magnifique village désormais millénaire, qui nous permettra de

