Tigran Hamasyan – StandArt Théâtre de la Maison du Peuple, 13 mai 2022 20:30, Millau.

Vendredi 13 mai, 20h30 Sur place Infos et réservation : www.maisondupeuple.fr – Tarifs : de 16 à 32 euros http://www.maisondupeuple.fr, 05 65 60 82 47

Seulement 5 dates en France dont un passage exceptionnel à Millau du pianiste virtuose Tigran Hamasyan

Tigran Hamasyan en concert exceptionnel à Millau

StandArt

Jeune pianiste prodige arménien de 34 ans, Tigran Hamasyan vient de sortir son nouvel album StandArt (le 29 avril) et sera sur la scène du théâtre de la Maison du Peuple le vendredi 13 mai prochain. Avec seulement 5 dates en France, c’est un véritable honneur pour Millau en Jazz et la Maison du Peuple de recevoir un artiste de cette envergure.

Produit par Tigran Hamasyan lui-même et enregistré au printemps dernier à Los Angeles, Stand Art est son onzième album et son premier album de “répertoire” puisqu’il n’avait auparavant en-registré que des compositions originales et de la musique traditionnelle arménienne.

C’est cet album que Tigran Hamsyan présentera sur la scène de Millau le 13 mai prochain. Dans ce concert, la part belle sera faite aux grands standards de jazz américains des années 20 aux années 50 : Richard Rodgers, Charlie Parker, Jérôme Kern et bien d’autres. Nul doute qu’avec ses compagnons d’orchestre – le bassiste Matt Brewer et le batteur Justin Brow, Tigran Hamasyan partagera un moment unique et transcendant.

StanArt a figuré sur la liste des albums de l’année du BBC Music Magazine et de Jazzwise, qui l’ont qualifié d'”enregistrement exceptionnel pour des temps exceptionnels” et de “déclaration artistique la plus forte à ce jour” de Tigran Hamasyan. (source : France Musique).

Concert en co-accueil : Millau en Jazz / Théâtre de la Maison du Peuple

