Concert : Ann O’Aro Trio + Inui Théâtre de la Maison du Peuple, 17 mars 2023 20:30, Millau.

Vendredi 17 mars, 20h30 Sur place De 7,50 euros à 19,50 euros info@millaujazz.fr, http://www.millaujazz.fr, 0565608247

Une soirée, deux groupes et la voix mise à l’honneur

Ann O’Aro Trio – Longoz

Ann O’aro aime tout ce qui touche au mouvement du corps, des rythmes et de la voix. Avec un simple trombone et des percussions, elle réinvente le maloya et déroule sa poésie créole qui évoque l’alcoolisme, la décolonisation, la négation de la culture créole, l’inceste, la passion amoureuse…

Il se dégage de ses chansons une véritable énergie et son écriture sauvage s’imprègne des langages accidentés ou des tics langagiers : une fulmination poétique d’où le chant d’Ann O’aro jaillit.

Les couleurs musicales de son second album Longoz valsent du séga mauricien aux rythmes des balkans, de la parodie zouk au jazz torride : le maloya de l’île de la Réunion respire hors des sentiers battus et lance le tempo créole des textes incisifs et radicaux d’une femme en lutte pour imposer sa parole.

Musiciens : Ann O’aro voix / Bino Waro roulèr, sati, pikèr, percussions /Teddy Doris trombone

« Ann O’aro joue de la poésie, comme elle boxe » Anne-Laure Lemancel – Rfi Musique

Première partie d’Ann O’Aro : Inui

Transe vocale sauvage et déroutante empreinte de musique minimale, électronique et primitive. Deux chants s’entremêlent, s’imitent et se poursuivent jusqu’à parfois créer l’illusion de ne plus faire qu’un. S’ajoute une rythmique frénétique et puissante engagée aux lignes répétitives des synthétiseurs. Le spectateur est plongé dans un univers transcendantal et hypnotique où INUI projette des paysages en mouvement au rythme cyclique de la nature.

En août 2022, Inui a gagné le premier prix du concours international de jazz vocal du Crest Jazz Festival, il est aussi lauréat des résidences de création Occijazz et des Transes Cévenoles.

INUI sortira son tout premier EP « Murmuration » en mars 2023.

Musiciens : Clémence Lagier, Valeria Vitrano chant, effets / Maya Cros synthés / Dimitri Kogan batterie.

EN CO-ACCUEIL AVEC LE THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE – MILLAU

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur 12100 Millau Rue Pasteur Aveyron

vendredi 17 mars – 20h30 à 22h30