Dress Code Théâtre de la Maison du Peuple, 12100 Millau Millau, 5 avril 2024 20:30, Millau.

Dress Code Théâtre de la Maison du Peuple, 12100 Millau Millau Vendredi 5 avril 2024, 20h30

Concert événement de la saison Millau en Jazz ! Le compositeur et flûtiste Jocelyn Mienniel invite le compositeur et pianiste Chassol à jouer la bande originale d’un film imaginaire. Vendredi 5 avril 2024, 20h30 1

DRESS CODE

JOCELYN MIENNIEL & CHRISTOPHE CHASSOL

VENDREDI 5 AVRIL – 20H30

THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE, MILLAU

Concert événement de la saison Millau en Jazz ! Le compositeur et flûtiste Jocelyn Mienniel invite le compositeur et pianiste Chassol, le batteur Mathieu Edouard et la voix de Mike Ladd à jouer la bande originale d’un film imaginaire écrite par Amaury Chardeau, avec la collaboration scénique de Xavier Veilhan.

Pensé comme un long métrage pour les oreilles, Dress Code est composé et joué par deux des musiciens les plus prolifiques de la nouvelle génération du jazz français : le flûtiste Jocelyn Mienniel et le pianiste Christophe Chassol. À l’origine de cet ambitieux projet pluridisciplinaire, une question : comment créer en toute liberté ? Puis une fiction, écrite par le producteur Amaury Chardeau et scénographiée par le plasticien Xavier Veilhan.

Moment suspendu, dans la nuit. Le temps d’une fête, un homme réalise que l’humanité court à sa perte, faute d’idéal. Pour composer le récit de cet épisode où se croisent chimères et freaks, Jocelyn Mienniel et Chassol ont imaginé une bande-son faite de samples et archives sonores, toile de fond d’un dialogue où se croisent leurs styles respectifs, marqués par des courants musicaux libres et anticonformistes. Avec eux, le poète et rappeur américain Mike Ladd et le batteur Mathieu Edouard dessinent les contours d’un spectacle en forme de cérémonie débridée, le tout racontée par la belle voix grave (voix off) de Tania De Montaigne.

DRESS CODE est une création portée par la Fondation Royaumont, en partenariat avec la Compagnie Drugstore Malone, le Festival Jazz à la Villette, le Centre des arts d’Enghien-Les-Bains et la Scène nationale de Saint Quentin en Yvelines.

À propos de Jocelyn Mienniel : Flûtiste et compositeur hors norme, orchestrateur, arrangeur et touche-à-tout en électronique musicale, après une première vie de cuisinier, Jocelyn Mienniel cherche un autre moyen d’exprimer sa sensibilité artistique. Multipliant les collaborations avec des artistes du monde entier dans le jazz, les musiques improvisées, l’électro, la pop, le rock, les musiques du monde, et la composition pour le cinéma et la télévision, il explore les nombreuses techniques étendues offertes par la flûte, élargissant sans cesse son territoire de jeu et d’inspiration.

À propos de Christophe Chassol : Claviériste, pianiste et compositeur de talent, Christophe Chassol a beaucoup composé pour le cinéma et la télévision. C’est lui qui en 2003 conçoit le thème musical du célèbre logo à la marguerite de Gaumont.

Autour du concert :

19H30 : Concert de la classe Jazz du Crda dans le hall du Théâtre

« On se laisse très vite emporter par l’histoire, le rythme et la narration. La scénographie très légère permet de s’immerger totalement dans la musique. Une musique chaleureuse, dense et sensuelle qui convoque Moondog, Nirvana, Chopin ou Hendrix. » Anne Berthod – Citizen Jazz

Concert en co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple, 12100 Millau Rue Pasteur, 12100 MILLAU Millau 12100 Aveyron