Un concert comme une déclaration d’amour à la musique latino-américaine par la pétillante et virevoltante violoncelliste Ana Carla Maza. Vendredi 9 février 2024, 20h30 1

Un concert comme une déclaration d’amour à la musique latino-américaine par la pétillante et virevoltante violoncelliste Ana Carla Maza.

Avec son troisième album, Caribe, la violoncelliste et compositrice cubaine Ana Carla Maza renouvelle une déclaration d’amour déjà adressée à la musique latino-américaine. Elle y peint de son violoncelle la luxuriance folle de sa Havane natale, en commençant par Guanabacoa, son quartier, celui de la « terra de Aguas » qui abrite le premier Cabildo africain de Cuba, le lieu où elle a été élevée et initiée au violoncelle, au piano et aux rythmes latins.

Ana Carla a deux mantras : vivre le présent et vivre en femme libre. Pour les réunir, la musicienne a choisi le tourbillon du jazz latin, des musiques à danser, des mélodies amoureuses décliné en treize titres cuivrés, parcourus de cumbia, de samba, de tango, de rumba, de salsa.

De formation classique, Ana Carla Maza se meut ici dans l’univers caribéen et va au-delà vers l’Argentine et le Brésil en prenant ses libertés et en imposant sa sensibilité et sa parole de femme. « J’ai composé Caribe en parcourant le monde. C’était une sorte de recherche de mon identité, qui partait de Guanabacoa, le quartier de La Havane où j’ai grandi avec mes grands-parents et qui se trouve être l’épicentre des « rumberos », les percussionnistes issus de la pure tradition afro-caribéenne. »

Formée par Miriam Valdès, sœur de Chucho Valdès et fille de Carlos Maza, multi-instrumentiste chilien opposant à Pinochet, nul doute qu’Ana Carla Maza saura apporter une belle énergie à cette soirée qui s’annonce caliente !

« Une liberté et un féminisme […] rayonnent sur ces treize nouvelles chansons où dansent dans l’alegria, la joie spontanée, les échos de cumbia, de samba, de tango, de rumba ou de salsa. » Guillaume Schnee – FIP

Ana Carla Maza : voix, violoncelle |Irving Acao : saxophone, flûte | Luis A Guerra : percussions cubaines | Marc Ayza : batterie | Norman Peplow : claviers, piano

Concert en co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple

Autour du concert :

Samedi 3 février à 10h30 – Atelier percussions et rythmes latins, ouvert à tous – Théâtre de la Maison du Peuple.

Avant le concert, à partir de 19h30, petite restauration proposée par l’association Myriade.

Théâtre de la Maison du Peuple, 12100 Millau Rue Pasteur, 12100 MILLAU Millau 12100 Aveyron