OUVERTURE DE SAISON

MADELEINE ET SALOMON

VENDREDI 24 NOVEMBRE – 20H30

SALLE SENGHOR

THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE – MILLAU

Une saison toujours engagée, du jazz actuel et métissé, une saison jubilatoire !

Millau en Jazz ouvrira sa saison avec un duo piano/voix Madeleine et Salomon qui rend hommage à la pop militante orientale des années 60 et 70. Des chansons engagées, rêveuses ou romantiques, toutes porteuses des questionnements sociaux ou spirituels qui aujourd’hui encore résonnent à travers le monde.

Madeleine & Salomon, c’est en réalité Alexandre Saada et Clotilde Rullaud, deux artistes aux univers musicaux bien affirmés : le pianiste et compositeur Alexandre Saada et la vocaliste et flûtiste Clotilde Rullaud.

Après un premier album A Woman’s Journey qui portait son regard sur des voix féminines majeures et politiquement engagées pour le droit des femmes dans le monde, ils reviennent avec un nouvel album tout aussi engagé Eastern Spring qui sonde les années 60 et 70 et la musique « pop orientale » éprise de liberté, portée par une jeunesse ayant voyagé en Occident mais soucieuse de son identité. Cette musique se fait l’écho des revendications mondiales d’alors : une organisation humaine nouvelle, plus juste, plus libre, plus colorée.

Les titres exhumés à la suite de minutieuses recherches sont rajeunis et réarrangés avec beaucoup de délicatesse et de modernité. Les mélodies d’origine sont enrichies de thèmes composés par Madeleine et Salomon et leurs textes gagnent ainsi une évidente intemporalité, une légitime universalité.

« […] Des chansons qui prennent chacune la forme d’un hymne à la liberté. » Denis Denassis, Citizen Jazz

Clotilde Rullaud: chant, flûte

Alexandre Saada: piano, composition

Le programme de la soirée :

20H30 | Présentation de la saison Millau en Jazz en vidéo

21H | Concert de Madeleine & Salomon – Eastern Spring

Réservation :

– En ligne sur www.millaujazz.fr ou dans les bureaux de l’association Millau en Jazz (Jardin de la Mairie)

– À l’Office de Tourisme Millau Grands Causses

– 1h avant le début du spectacle, dans la limite des places disponibles

Renseignements : Tél. 05 65 60 82 47 | info@millaujazz.fr¬

Théâtre de la Maison du Peuple, 12100 Millau