CONCERT | FÜLÜ + LE BOIS BLEU (1ère Partie) Café-Resto Culturel Le Pic-Vert Millau, 16 décembre 2023 20:30, Millau.

Jazz et électro-brass luxuriant et magnétique.

Tissant une passerelle entre le jazz contemporain, la transe des carnavals et les rythmes des clubs de techno, FÜLÜ dépeint un univers sonore hybride, narratif et dansant. Le groupe propose sur scène un spectacle luxuriant et magnétique où cuivres, masques-tötems et contes déclamés emmènent le spectateur dans un voyage onirique.

S’inspirant de l’electro-jazz de The Comet is Coming et de l’afrobeat revisité de Jungle By Night, FÜLÜ propose une musique hybride, au croisement de plusieurs disciplines artistiques et vogue de l’univers musical de la nouvelle scène jazz londonienne à la musique électronique contemporaine pour développer des sonorités propices à la danse. Ajoutons à cela deux ingrédients : les contes écrits et portés par la voix de Lili Stefani qui ponctuent le concert et les masques tribaux réalisés par Nicolas Goutmann et représentant chacun un animal.

Fülü, c’est 1h30 de rêve éveillé, une succession de tableaux à mi-chemin entre le rêve et la réalité, un spectacle total où le jazz et l’electrobrass s’embrassent et s’enlassent dans une émotion partagée avec le public.

Lucien Bonnefoi – trompette |Lilli Stefani – voix, trombone, flûte | Rémi Souyris – saxophone ténor | Jean-Baptiste Gaschard – saxophone baryton | Charlie Roitel – soubassophone | Thomas Neron – machines, percussions | Aurélien Rouchaleou – batterie

Le programme de la soirée :

1ère partie de soirée avec la formation en trio Le Bois Bleu et leur projet « Constrastes »

Rencontre créatrice autour d’un oud électrifié, malgré tout organique. Autour de lui, la clarinette de Florent Méry et la trompette d’Adrien Dumont s’engagent dans un dialogue heureux entre jazz, musique arabe et klezmer.

Jean-Christophe Décéa – oud, ordinateur |Adrien Dumont – trompette, bugle | Florent Méry – clarinette, clarinette basse

Infos | Réservations :

Tarif plein : 15 € | Tarif réduit : 10 €

Possibilité de se restaurer sur place sur réservation auprès du Pic-Vert (05 65 59 14 21)

Billetterie en ligne sur millaujazz.fr, dans les bureaux de Millau en Jazz (Jardin de la Mairie) et à l’Office de Tourisme de Millau et sur place le jour du concert.

Renseignements : Tél. 05 65 60 82 47 | info@millaujazz.fr

Café-Resto Culturel Le Pic-Vert 155 avenue de l’Aigoual, 12100 MILLAU Millau 12100 Aveyron