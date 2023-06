Rucher école de Millau Millau, 28 juin 2023, Millau.

Millau,Aveyron

Pour apprendre la base de l’apiculture.

Millau 12100 Aveyron Occitanie



To learn the basics of beekeeping

Para aprender los fundamentos de la apicultura

Um die Grundlagen der Bienenzucht zu erlernen

