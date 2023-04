Festival des Templiers (trail) 2023 Festival des Templiers, 19 octobre 2023, Millau.

Premier trail organisé en France en 1995, les Templiers sont devenus la grande fête du trail..

2023-10-19 à ; fin : 2023-10-22 . .

Festival des Templiers

Millau 12100 Aveyron Occitanie



First trail organized in France in 1995, the Templiers have become the great festival of the trail.

Primer trail organizado en Francia en 1995, los Templiers se han convertido en la gran fiesta del trail.

Die Templiers, die 1995 als erster Trail in Frankreich organisiert wurden, haben sich zum großen Fest des Trailrunnings entwickelt.

Mise à jour le 2023-03-20 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU