Millau Jazz Festival – Soirée du Samedi 22 juillet : DUO DALTIN/RUIZ + ARNAUD DOLMEN + EL COMITE Millau, 22 juillet 2023, Millau.

Millau,Aveyron

Soirée de fin de festival explosive avec du jazz métissé aux couleurs caribéennes et cubaines. Caliente ! 1 soirée = 3 concerts.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Millau 12100 Aveyron Occitanie



An explosive end-of-festival evening of mixed Caribbean and Cuban jazz. Caliente! 1 evening = 3 concerts

Una explosiva velada de fin de festival de jazz caribeño y cubano. ¡Caliente! 1 velada = 3 conciertos

Explosiver Abend zum Ende des Festivals mit gemischtem Jazz in karibischen und kubanischen Farben. Caliente ! 1 Abend = 3 Konzerte

Mise à jour le 2023-06-20 par Millau en Jazz