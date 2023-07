Millau Jazz Festival – Soirée du Mercredi 19 juillet – Hot Swing Sextet + Cinéma Plein Air : Respect, Aretha Franklin Millau Catégories d’Évènement: Aveyron

Millau Millau Jazz Festival – Soirée du Mercredi 19 juillet – Hot Swing Sextet + Cinéma Plein Air : Respect, Aretha Franklin Millau, 19 juillet 2023, Millau. Millau,Aveyron Soirée danse et cinéma !.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR. Millau 12100 Aveyron Occitanie



Dance and movie night! Una noche de baile y cine Tanz- und Filmabend! Mise à jour le 2023-06-20 par Millau en Jazz Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Millau Autres Adresse Ville Millau Departement Aveyron Lieu Ville Millau

Millau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millau/