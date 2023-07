Ouverture Millau Jazz Festival – Des Lions pour des Lions + London Afrobeat Collective (accès gratuit – réservation conseillée) Millau, 18 juillet 2023, Millau.

Millau,Aveyron

Passez une soirée festive et conviviale à l’occasion de l’ouverture du Millau Jazz Festival #32 dans les fameux jardins du Château de Sambucy !.

2023-07-18

Millau 12100 Aveyron Occitanie



Enjoy a festive, convivial evening as Millau Jazz Festival #32 opens in the famous gardens of Château de Sambucy!

Disfrute de una velada festiva y distendida con la inauguración del 32º Festival de Jazz de Millau en los famosos jardines del castillo de Sambucy

Verbringen Sie einen festlichen und geselligen Abend anlässlich der Eröffnung des Millau Jazz Festival #32 in den berühmten Gärten des Château de Sambucy!

