Vide grenier – Puces de l’été centre ancien autour des halles, 9 juillet 2023, Millau.

Venez flâner entre les divers stands des puces de l’été, tous les dimanches matins, de mi-juillet à fin août de 7h30 à 12h30. Place Foch, autour des Halles et boulevard Sadi Carnot..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . .

centre ancien autour des halles

Millau 12100 Aveyron Occitanie



Come and stroll between the various stalls of the summer flea market, every Sunday morning, from mid-July to the end of August from 7:30 am to 12:30 pm. Place Foch, around the Halles and boulevard Sadi Carnot.

Venga a pasear entre los distintos puestos del mercadillo de verano, todos los domingos por la mañana, desde mediados de julio hasta finales de agosto, de 7.30 a 12.30 h. Place Foch, alrededores de Les Halles y bulevar Sadi Carnot.

Bummeln Sie zwischen den verschiedenen Ständen der Sommerflohmärkte, die jeden Sonntagmorgen von Mitte Juli bis Ende August von 7:30 bis 12:30 Uhr stattfinden. Place Foch, rund um die Hallen und Boulevard Sadi Carnot.

Mise à jour le 2023-03-10 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU