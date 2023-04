Wish One Gravel Millau Grands Causses Parc de la Victoire, 18 juin 2023, Millau.

Wish One Millau Grands Causses a été le 1er événement européen de la nouvelle UCI Gravel World Series en 2022 et entrera maintenant dans sa deuxième édition après une première année très réussie avec la top star Niki Terpstra comme vainqueur général.

Parc de la Victoire

Millau 12100 Aveyron Occitanie



Wish One Millau Grands Causses was the first European event of the new UCI Gravel World Series in 2022 and will now enter its second edition after a very successful first year with top star Niki Terpstra as overall winner

Wish One Millau Grands Causses fue el primer evento europeo de las nuevas Series Mundiales de Gravel de la UCI en 2022 y ahora entrará en su segunda edición después de un primer año muy exitoso con la máxima estrella Niki Terpstra como ganador absoluto

Wish One Millau Grands Causses war das 1. europäische Event der neuen UCI Gravel World Series im Jahr 2022 und geht nun nach einem sehr erfolgreichen ersten Jahr mit Topstar Niki Terpstra als Gesamtsiegerin in die zweite Runde

