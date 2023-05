5ème Grand Rassemblement Moto Club Millau Passion Parc de la victoire, 11 juin 2023, Millau.

Ouvert à tous les styles de Motos, Solex et Cyclos.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Parc de la victoire

Millau 12100 Aveyron Occitanie



Open to all styles of Motorcycles, Solex and Cyclos

Abierto a todos los estilos de motocicletas, Solex y Cyclos

Offen für alle Arten von Motorrädern, Solex und Fahrrädern

Mise à jour le 2023-04-13 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU