Printemps des Couleurs Salle René Rieux, 13 mai 2023, Millau.

Cette manifestation permet de rassembler, autour d’un événement interculturel, les personnes accueillies à Myriade et le public millavois..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

Salle René Rieux

Millau 12100 Aveyron Occitanie



This event allows to gather, around an intercultural event, the people welcomed at Myriade and the public of Millau.

Este acontecimiento reúne, en torno a un acto intercultural, a las personas acogidas en Myriade y al público de Millau.

Diese Veranstaltung ermöglicht es, die in Myriade untergebrachten Personen und die Öffentlichkeit von Millavois um ein interkulturelles Ereignis herum zusammenzubringen.

Mise à jour le 2023-03-21 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU