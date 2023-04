Concert Bengué – Fidel Fourneyron – Théâtre Maison du Peuple / Millau Jazz Théâtre de la Maison du Peuple, 5 mai 2023, Millau.

Fidel Fourneyron crée un concert de Jazz Panafricain sur des textes d’auteurs et autrices issues de la litérature Panafricaine qui vient explorer la question de la Diaspora. Concert à 20h30 – Théâtre de la Maison du Peuple..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . EUR.

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau 12100 Aveyron Occitanie



Fidel Fourneyron creates a concert of Pan-African Jazz on texts of authors from the Pan-African literature which explores the question of the Diaspora. Concert at 8:30 pm – Maison du Peuple Theater.

Fidel Fourneyron crea un concierto de jazz panafricano sobre textos de autores de la literatura panafricana que exploran el tema de la diáspora. Concierto a las 20.30 h – Théâtre de la Maison du Peuple.

Fidel Fourneyron kreiert ein panafrikanisches Jazzkonzert mit Texten von Autoren und Autorinnen aus der panafrikanischen Literatur, das die Frage der Diaspora erforscht. Konzert um 20:30 Uhr im Theater des Maison du Peuple.

Mise à jour le 2023-01-17 par Millau en Jazz