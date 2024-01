Wish One Gravel Millau Grands Causses Millau, vendredi 14 juin 2024.

Wish One Gravel Millau Grands Causses Millau Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-15

WISH ONE MILLAU GRANDS CAUSSES UCI 145km, UCI 101km (femmes 50+ / hommes 65+), Open 80km, Open 40km, Juniors 80km, Cadets 40km

Fort de son succès grandissant ces dernières années, le Gravel a désormais droit à son championnat du monde. En effet, depuis 2022 l’Union Cycliste Internationale a lancé les Trek UCI Gravel World Series.

Cette compétition prestigieuse va réunir tout au long de l’année les meilleurs spécialistes de la discipline lors de 17 étapes dans 14 pays différents, toutes qualificatives pour les championnats du monde en Italie octobre 2024.

SAMEDI 15 JUIN 2024

7h-7h30 Retrait des dossards

7h45 Briefing coureurs courses Open, Cadets et Juniors

8h Départ Wish One Millau Grands Causses Open 80km / Juniors au Domaine Saint Estève

8h30 Navette Wish One Millau Grands Causses Open 40km / Cadets au Domaine Saint Estève

9h Départ Wish One Millau Grands Causses Open 40km / Cadets à Pierrefiche du Larzac

10h-18H30 Retrait des dossards et du starter pack

18h30 Briefing coureurs obligatoire + Remise des récompenses au Village Partenaires

DIMANCHE 16 JUIN 2024

7h-8h Rendez-vous sur la ligne de départ

8h Départ Wish One Millau Grands Causses UCI

8h10 Départ Wish One Millau Grands Causses UCI 101km

* Le programme est susceptible d’être modifié.

Départ du Domaine de St Estève

Millau 12100 Aveyron Occitanie contact@wishonecycles.com



