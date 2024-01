Trail des Calès 2024 (courses adultes et enfants et randonnée) Millau, dimanche 14 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

L’Association des Parents d’Elèves du groupe scolaire du Puits de Calès vous propose plusieurs courses et une randonnée pédestre.

2 parcours de trail de 9 km et 15 km ainsi qu’une marche de 9 km te sont proposés.

INSCRIPTIONS

Groupe scolaire du Puits de Calès

Millau 12100 Aveyron Occitanie traildescales@gmail.com



