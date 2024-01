Nicole Ferroni » Marseille(s) je vous offre un vers « Théâtre de la Maison du Peuple Millau, jeudi 28 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28

fin : 2024-03-28

Humour et poésie

Nicole Ferroni : MARSEILLE(S), je vous offre un vers

Jeudi 28 Mars 20h30

Salle Senghor

Tarif B

Tout public dès 10 ans 1h30

« Nicole Ferroni (…) a rédigé de truculentes petites histoires au parler marseillais en jouant sur le comique et le tragique. » Le Monde

Les auditeurs fidèles (et matinaux) de France Inter se souviennent de l’humoriste et de son débit verbal. Mais connaissent-ils la conteuse, la chanteuse, qui module dans tous les tons du plus drôle au plus poétique son affection pour la cité phocéenne ?

Nicole Ferroni raconte Marseille en vers, avec son énergie proverbiale, son écriture aiguisée et sa connaissance de la ville. Elle s’aventure bien au-delà du stade Vélodrome, sur d’autres terrains, tel celui de la manufacture des tabacs de la Belle de Mai et de la grève des cigarières en 1869 qui fut à l’origine de la création d’un syndicat féminin.

Drôle, piquante, Nicole Ferroni raconte Marseille, la sorcière du vieux-port, le dialogue de Panisse et pastis, livre sa version d’un tube d’IAM ou de l’opéra Gyptis. Jubilatoire !

Écriture, interprétation Nicole Ferroni Création lumière, régie technique Pauline Mouchel

Autour du spectacle

Proposez vos plus beaux poèmes sur le thème de Millau ma ville

EUR.

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau 12100 Aveyron Occitanie maisondupeuple.millau@orange.fr



