Dividus Théâtre de la Maison du Peuple Millau, jeudi 21 mars 2024.

Dividus Théâtre de la Maison du Peuple Millau Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21

fin : 2024-03-21

Danse contemporaine et hip-hop

Dividus

Cie Ayaghma

Jeudi 21 Mars 20h30

Salle Senghor

Tarif B

Tout public dès 8 ans 1h10

« Les corps, dans une danse extraordinairement puissante, expriment l’urgence et le besoin vital de contact. » Ventilo

Dividus, fiction dansée, se déroule dans un futur dystopique où la nécessité du spectacle vivant a été effacée des mémoires.

Seuls restent, sur une scène ceinte de tissus, sept filles et garçons. Ils dansent pour s’arracher à la rumeur du dehors, pour raviver le spectacle et reconvoquer le vivant.

Quelles sensations transmettre aux générations futures ? Quelle empreinte laisser de notre humanité, de son besoin de danse et de mouvements ? Ces questions, le collectif les porte avec urgence dans chacun de ses gestes, au fil d’une chorégraphie mêlant hip-hop et danse contemporaine.

Le « dividu », selon l’auteur japonais Keiichiro Hirano, désigne le vrai moi de chacun, divisible en plusieurs personnalités qui diffèrent au gré du contexte.

Ce spectacle est la rencontre de « dividualités », une rencontre dansante et vivifiante.

Direction artistique, chorégraphie Nacim Battou Créé et dansé par Noé Chapsal, Emmanuel De Almeida, Clotaire Fouchereau, Julien Gros, Charlotte Louvel, Andréa Mondoloni, Juliette Valerio Scénographie, création lumière Caillou Michaël Varlet Régisseur général, création lumière Denis Rateau Création musicale Matthieu Pernaud Création costume Sandra Mordenti Regards complices Mathieu Desseigne Ravel, Lucien Reynes Oreille attentive Agnès Hourtané Aide à la voix Sophia Johnson

Dans le cadre d’une tournée du réseau DynamO

Autour du spectacle

Dans le cadre du parcours du spectateur Sous le signe du Vivant

Le Département de l’Aveyron et la Plateforme interdépartementale des arts vivants en Occitanie proposent autour de ce spectacle le programme « Dansons les œuvres »

19h30 Petite restauration par l’association Myriade

EUR.

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau 12100 Aveyron Occitanie maisondupeuple.millau@orange.fr



L’événement Dividus Théâtre de la Maison du Peuple Millau a été mis à jour le 2023-12-22 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU