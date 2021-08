Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy MILLA Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

MILLA Cinéma d’Erquy, 27 août 2021, Erquy. MILLA

Cinéma d’Erquy, le vendredi 27 août à 20:30

Durée : 1h 58min Réalisateur : Shannon Murphy (IV) Interprètes :Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis, Ben Mendelsohn, Emily Barclay **Synopsis** : Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées. comédie dramatique Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T20:30:00 2021-08-27T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy