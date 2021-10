Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris Militer pour la science, Une histoire de l’engagement savant Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Militer pour la science, Une histoire de l'engagement savant Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 21 octobre 2021, Paris.

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de Sylvain Laurens Nombreux sont les savants à avoir contribué activement aux côtés d’autres scientifiques à l’animation des organisations rationalistes. Cette présentation reviendra sur leur investissement et sur l’histoire de ces associations qui – si elles dépassent rarement le millier d’adhérents – constituent pour les sciences sociales un objet qui permet saisir comment la ‘vérité’ ou ‘la défense de la science’ peuvent être durablement érigées en argument politique de génération en génération, des combats anticléricaux des années 1930 jusqu’aux débats sur le principe de précaution au début du XXIe siècle. Sylvain Laurens est directeur d’études de l’EHESS. Il travaille notamment sur les usages publics et privés de l’autorité scientifique. Entrée libre sur réservation Animations -> Conférence / Débat Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

2021-10-21T19:00:00+02:00_2021-10-21T22:00:00+02:00

