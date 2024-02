Militantes – Spectacle d’improvisation L’Appart Café Bourg-lès-Valence, jeudi 28 mars 2024.

Militantes – Spectacle d’improvisation Militant·e·s est un spectacle engagé, où la parole se libère au travers de chansons et de scénettes improvisée Jeudi 28 mars, 20h30 L’Appart Café

Début : 2024-03-28T20:30:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T20:30:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

On entend leurs revendications au détour des allées. On les aperçoit écumer les scènes le poing levé.

Injustices, problématiques sociétales et discriminations seront au cœur de leurs improvisations.

Un mot est sur toutes les lèvres : Militant·e·s ! Mais rassurez-vous, elles seront quand même marrantes !

L'Appart Café 11 Quai Thannaron, 26500 Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

