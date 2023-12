Concert de Noël Milhac-de-Nontron Catégories d’Évènement: Dordogne

Milhac-de-Nontron Concert de Noël Milhac-de-Nontron, 1 décembre 2023, Milhac-de-Nontron. Milhac-de-Nontron,Dordogne Musiques instrumentales et vocales. Ensembles « Vocalia » et « L’Oreille en Coin ». Florence Blanchet, Jo Willison..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . . Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Instrumental and vocal music. Vocalia » and « L’Oreille en Coin » ensembles. Florence Blanchet, Jo Willison. Música instrumental y vocal. Conjuntos « Vocalia » y « L’Oreille en Coin ». Florence Blanchet, Jo Willison. Instrumentale und vokale Musik. Ensembles « Vocalia » und « L’Oreille en Coin ». Florence Blanchet, Jo Willison. Mise à jour le 2023-11-28 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Milhac-de-Nontron Autres Adresse Ville Milhac-de-Nontron Departement Dordogne Lieu Ville Milhac-de-Nontron latitude longitude 45.46841;0.77972

Milhac-de-Nontron Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/milhac-de-nontron/