Fête de l’hiver Milhac-de-Nontron Catégories d’Évènement: Dordogne

Milhac-de-Nontron Fête de l’hiver Milhac-de-Nontron, 9 décembre 2023, Milhac-de-Nontron. Milhac-de-Nontron,Dordogne Marché de producteurs, artisanat local, animations, spectacle de clowns, musique, restauration..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00. . Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Farmers’ market, local crafts, entertainment, clown show, music, food and drink. Mercado agrícola, artesanía local, animación, espectáculo de payasos, música, comida y bebida. Bauernmarkt, lokales Kunsthandwerk, Animationen, Clownshow, Musik, Essen und Trinken. Mise à jour le 2023-11-24 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Milhac-de-Nontron Autres Adresse Ville Milhac-de-Nontron Departement Dordogne Lieu Ville Milhac-de-Nontron latitude longitude 45.46841;0.77972

Milhac-de-Nontron Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/milhac-de-nontron/