Miles Davis se livre New Morning, 20 juin 2022, Paris.

Le lundi 20 juin 2022

de 19h30 à 22h00

. payant tarif New Morning : 19.8 EUR

À l’occasion de la parution de la biographie de Miles Davis chez Folio Biographies / Gallimard par le journaliste écrivain Franck Médioni, Médéric Collignon revisite en quartette les grandes pages de la musique du trompettiste de légende.

Médéric Collignon :

Apparu dans le paysage du jazz français au début des années 2000, le trompettiste virtuose Médéric Collignon multiplie les projets dans des registres différents, du New Orléans aux expérimentations contemporaines où il mêle toutes les musiques qui l’ont influencé (funk, jazz-rock) à sa façon de voir le jazz de façon moderne. Il jongle avec maestria entre son cornet à pistons, son bugle ou sa trompette qu’il agrémente d’improvisations vocales proches du scat et du beatboxing.

Médéric Collignon s’est fait remarquer au sein de l’Orchestre national de jazz et devient une pièce maîtresse de différentes formations comme le Jazztet de Bernard Struber, le Méga Octet d’Andy Emler, ou le Sacre du Tympan de Fred Pallem…) dans lesquelles est appréciée sa double compétence de soliste et d’interprète. On le voit aussi au sein du MegaOctet d’Andy Elmer et du septet Septik qu’il a formé, et plus récemment avec le quartet Jus de Bocse..

Auteur de plusieurs albums solo, il reprend « Porgy and Bess » de Gershwin en 2006 ou revisite les grands thèmes du cinéma avec Moovies en 2016, autant de réussites exemplaires qui font preuve de son talent et de son sens de l’innovation.

= Franck Médioni :

Journaliste et écrivain, Franck Médioni est le producteur, entre 1995 et 2014, de l’émission hebdomadaire « Jazzistisques » sur France Musique et collaborateur régulier pour France Culture et FIP. De 2015 à 2017 il anime quotidiennement l’émission « Un soir au Club » sur la New Morning Radio en direct de la célèbre salle parisienne. Il est l’auteur de nombreux livres consacrés au jazz dont « Le tour du jazz en 80 écrivains » illustré par Pierre Alechinsky, ou « Sound of surprise » (Le Mot et le Reste). Il a également écrit quatre biographies publiées en « Folio biographies » chez Gallimard : Jimi Hendrix, Albert Cohen, George Gershwin et Carlo Goldoni.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/20220620-5535-miles-davis-se-livre.html

