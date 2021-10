Miles Davis ou le coucou de Montreux Montville, 6 novembre 2021, Montville.

Avec Ronald Baker et Jean Yves R Lemoine. Mise en scène : Alexis Desseaux.

Deux acteurs vous transportent dans l’univers de Miles Davis, sa musique, ses combats, le racisme, la boxe.

Miles souffle dans sa trompette comme dans sa vie en la modulant, comme l’on souffle sur des braises pour leur donner de l’éclat ou essayer de les ranimer, le tout avec beaucoup de talent…

La richesse et la surprise d’une rencontre inoubliable. En effet, quelle relation pleine de dissemblances peut permettre la réunion d’un musicien pétri de talent, en réinvention permanente et Steinar, ce “casseur” de voitures, ce froisseur de taule qui vit, l’air de rien, sans rien demander si ce n’est à sa femme, dans ce pays tout là-haut qu’est la Suède. Il faudra plus que la compression des matières pour se rendre compte que tous les chemins mènent… à la conscience.

