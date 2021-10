Mild Orange à Point Éphémère Le Point Ephémère, 8 février 2022, Paris.

Amis de toujours, Josh Mehrtens et Josh Reid forment Mild Orange 2016 avant d’être rejoints par Tom Kelk et Jack Ferguson. Un nom minutieusement réfléchi par leur attachement à la couleur orange et sa signification : « un sentiment d’optimisme accru, une aspiration boostée et une stimulation chaleureuse et joyeuse ». Des sensations à retrouver dans leur genre autoproclamé de « melting melodies », qu’on rapproche à un indie rock attachant aux tendances psychédéliques.

Que ce soit avec leur premier album « Foreplay » (2018) ou leur dernier en date « Mild Orange » (2020), le quatuor néozélandais a l’intention de produire des titres aussi intemporels qu’actuels, à la fois universels et personnels, où une nostalgie peut se faire ressentir à chaque écoute. Une intention amenée à la perfection qui leur vaut plus de 100 millions d’écoutes, un suivi sincère de leur public et des singles qu’on emporte avec nous lors de nos road-trips : « Some Feeling », « Freak In Me », « Mysight » ou encore le tout dernier « This Kinda Day ».

