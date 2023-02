MILCA CONCERT ZOUK ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE Catégories d’Évènement: Savigny-le-Temple

MILCA CONCERT ZOUK ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. MILCA Concert Chanteuse née en Guyane d'origine haïtienne, Milca fait ses premiers pas dans la musique RnB, en solo puis en groupe avec 2 autres copines « les subtiles ». Mais très vite les rythmes Afro-Caribéens font leurs apparitions dans sa carrière. Artiste connue et reconnue en France, en Afrique, aux Antilles et aux Etats unis où elle donne régulièrement des prestations. Milca fait l'unanimité auprès du public par son charisme, sa voie et ses mélodies envoutantes, ce qui fait d'elle aujourd'hui une figure charismatique et incontournable de la scène afro-caribéenne. ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE 4 Place du Miroir d'Eau Seine-et-Marne

