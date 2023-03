Portes Ouvertes de mon atelier/boutique de brodeuse à l’aiguille, collection de bijoux et d’accessoires brodés au point compté MILAË Broderies & Co, 29 mars 2023, Binic-Étables-sur-Mer.

Portes Ouvertes de mon atelier/boutique de brodeuse à l’aiguille, collection de bijoux et d’accessoires brodés au point compté 29 mars – 2 avril MILAË Broderies & Co

Franchir la porte de mon atelier/boutique, c’est découvrir la technique de la broderie au point de croix et ses multiples facettes ! Autodidacte, c’est ma mère qui m’a appris à broder à l’âge de 9 ans, âge auquel j’ai brodé mon premier canevas, offert par mon parrain, je l’ai réalisé en 3 jours. Ma mère m’a appris la technique en quelques jours et depuis, je n’ai jamais quitté l’aiguille. Pour parfaire la technique et le maniement de l’aiguille, j’ai brodé un certain nombre de canevas, j’adorais ça ! Ensuite, j’ai commencé à broder des kits au point de croix sur de la toile aïda. Bon nombre d’abécédaires, de linge de maison, de tableaux, de carnets de santé, de serviettes de toilette ont été brodé par mes soins pendant des années. Abonnée à une revue de broderie au point de croix, je brodais aussi certains motifs qui me plaisaient. Vers l’âge de 12 ans, j’ai choisi le point de croix, la technique, plus fine et plus précise que le canevas, me plaisait davantage.

Depuis que je suis enfant, j’ai toujours aimé dessiner des motifs symétriques, réguliers, harmonieux et équilibrés. Je dessinais très souvent, un compas, une règle, des crayons de couleurs et un crayon noir étaient mes outils de prédilection. Je m’exerçais régulièrement et je conservais les dessins qui me paraissaient les plus réussis. L’harmonie des couleurs, la lumière, les effets, les reliefs, les motifs graphiques, géométriques et modernes, la recherche régulière de motifs travaillés, m’ont beaucoup plu.

En 20216, j’ai décidé de dessiner mes motifs au point de croix. Après de nombreuses recherches, je n’ai pas trouvé de bijoux brodés au point de croix aux motifs graphiques, modernes et géométriques, la voie était donc libre ! A ce jour, je suis la seule artisane d’art, en France, à créer des bijoux brodés au point de croix aux motifs graphiques et géométriques. Je m’applique donc à imaginer et à broder des bijoux aux motifs originaux, colorés, harmonieux et uniques. Le fil de soie, le fil métallisé sont mes meilleurs alliés. J’ai choisi minutieusement mes fournisseurs, en France à 90 %, afin de réaliser des bijoux d’exception que l’on peut porter au quotidien ! Les montures sont fabriquées en France, sont plaqué or ou argent 925. Les collections imaginées sont réalisées en très petite série afin de proposer à la clientèle une dizaine d’exemplaires de chaque bijou brodé.

Les fils de soie offrent des reflets et une brillance incomparable, c’est une matière noble qui valorise les bijoux. Les fils métallisés illuminent les fils de soie et offrent un contraste avec ceux-ci. L’association fil de soie et fil métallisés est un clin d’oeil à la mosaïque, assemblage d’une multitude de petites tesselles colorées et lumineuses !

Mon imagination est intarissable, je dessine beaucoup de motifs à broder et je sélectionne les plus beaux. Je suis passionnée par la broderie et par le point de croix, qui me fascine toujours jour après jour !

MILAË Broderies & Co 11, rue Touroux Binic-Étables-sur-Mer 22680 Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/milaebroderies »}, {« type »: « email », « value »: « milaebroderies22@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T15:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

point de croix bijoux brodés

Découverte de bijoux modernes et uniques au point compté