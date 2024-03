MILADY EN SOUS SOL DEFONCE DE RIRE Clermond-Ferrand, samedi 30 mars 2024.

La belle au bois du conte n’a pas eu de bol.En fait, le vrai prince charmant s’est fait défoncer par le dragon de la forêt et n’est jamais arrivé jusqu’au donjon. En plus, c’est même pas un donjon, c’est une vieille cave toute pourrie. Résultat, ça fait des siècles qu’elle roupille dans la poussière et les toiles d’araignées… Jusqu’au jour où débarque Eddie, taulard calamiteux et prince de la loose ! Le Saviez-vous?Jacques Chambon (Merlin dans la série TV Kaamelott) vous offre une comédie décalée et explosive, écrite sur mesure pour Chrystel Rochas et Aurélien Portehaut (Gauvain dans Kaamelott).

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 18:30

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermond-Ferrand 63