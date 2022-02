Mila la clown Marseille 6e Arrondissement, 25 juin 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Mila la clown L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-06-25 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-25 L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

6 8 Dans le cirque de monsieur Girafa, Mila nettoie les costumes, balaie le chapiteau, nourrit les animaux…mais ce qu’elle aimerait le plus c’est être une vraie artiste !



Alors, lorsque tout le monde dort, elle enfile un costume de clown et rêve de fouler la piste aux étoiles…



Un spectacle de clown, rythmé, drôle, poétique mêlant « numéros de cirque », musique, chansons et marionnettes et la participation des enfants.



Musique, chansons et marionnettes

Avec Caroline Dabusco

Mila travaille dans le cirque de Monsieur Girafa. Elle balaie, nettoie, le chapiteau, range les costumes…

Dans le cirque de monsieur Girafa, Mila nettoie les costumes, balaie le chapiteau, nourrit les animaux…mais ce qu’elle aimerait le plus c’est être une vraie artiste !



Alors, lorsque tout le monde dort, elle enfile un costume de clown et rêve de fouler la piste aux étoiles…



Un spectacle de clown, rythmé, drôle, poétique mêlant « numéros de cirque », musique, chansons et marionnettes et la participation des enfants.



Musique, chansons et marionnettes

Avec Caroline Dabusco

L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-12 par