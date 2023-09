Découvrez ce bain rituel juif, parmi les plus anciens et les mieux conservés d’Europe Mikvé de Montpellier Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier.

Découvrez ce joyau préservé pendant une visite commentée.

Le mikvé de Montpellier, bain rituel juif de purification, date du XIIIe siècle et compte parmi les plus anciens et les mieux préservés d'Europe. Il est le témoin de l'importance de la communauté juive qui a joué un grand rôle dans le développement et le rayonnement de Montpellier.

Au cœur du quartier juif médiéval (dont la synagogue et les salles attenantes sont en cours de fouilles), il offre des caractéristiques romanes soignées.

Le mikvé est alimenté par une nappe d’eau souterraine constamment renouvelée ; l’eau sort d’un orifice (ou gargouille) qui symbolise son passage. L’entrée se fait par un escalier de 15 marches rituelles menant au déshabilloir, le bassin apparaît en contrebas à travers la fenêtre géminée.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

