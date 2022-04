Mike Stern & Bill Evans New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le lundi 23 mai 2022

de 19h00 à 22h00

tarif New Morning : 31.9 EUR

Mike revient avec un groupe copiloté par le réputé saxophoniste Bill Evans et doté d’une section rythmique explosive. Animés par une ferveur remarquable, ces quatre vétérans proposent un jazz fusion vigoureux qui cartonne toujours. C’est un des rares guitaristes dont le son et le phrasé sont immédiatement identifiables. Considéré comme l’un des grands guitaristes de jazz, Mike Stern a désormais acquis ses lettres de noblesse, tant auprès de ses pairs que des critiques. Une valeur sûre du jazz-rock. New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20220523-5457-mike-stern-bill-evans-band.html

Mike Stern & Bill Evans

