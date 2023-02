MIKE STERN BAND DENNIS CHAMBERS L.STERN B.FRANCESCHINI C. NEW MORNING PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

MIKE STERN BAND DENNIS CHAMBERS L.STERN B.FRANCESCHINI C. NEW MORNING, 21 avril 2023, PARIS. MIKE STERN BAND DENNIS CHAMBERS L.STERN B.FRANCESCHINI C. NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 19:00 (2023-04-21 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. Mike Stern un des plus grands guitaristes fusion et l’icône de la batterie moderne, Dave Weckl, l’un des 25 meilleurs batteurs de tous les temps. Mike Stern, maître de la fusion jazz-rock, nous présente son nouveau allstars groupe Brut ou délicat, son phrasé est unique et identifiable. Repéré par Miles Davis, puis guitariste de Jaco Pastorius, Mike Stern s’est ensuite lancé dans une carrière solo prodigieuse. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands guitaristes de jazz-rock. MIKE STERN BAND Featuring DENNIS CHAMBERS, LENI STERN, BOB FRANCESCHINI & CHRIS MINH DOKY MIKE STERN el. guitar LENI STERN el. guitar / n’goni / vocals BOB FRANCESCHINI saxophones CHRIS MINH DOKY ac. & el. bass DENNIS CHAMBERS drums Mike Stern Band Mike Stern Band Votre billet est ici NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris Mike Stern un des plus grands guitaristes fusion et l’icône de la batterie moderne, Dave Weckl, l’un des 25 meilleurs batteurs de tous les temps. Mike Stern, maître de la fusion jazz-rock, nous présente son nouveau allstars groupe Brut ou délicat, son phrasé est unique et identifiable. Repéré par Miles Davis, puis guitariste de Jaco Pastorius, Mike Stern s’est ensuite lancé dans une carrière solo prodigieuse. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands guitaristes de jazz-rock. MIKE STERN BAND Featuring DENNIS CHAMBERS, LENI STERN, BOB FRANCESCHINI & CHRIS MINH DOKY MIKE STERN el. guitar LENI STERN el. guitar / n’goni / vocals BOB FRANCESCHINI saxophones CHRIS MINH DOKY ac. & el. bass DENNIS CHAMBERS drums .33.0 EUR33.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu NEW MORNING Adresse 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Ville PARIS Tarif 33.0-33.0 lieuville NEW MORNING PARIS Departement Paris

NEW MORNING PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

MIKE STERN BAND DENNIS CHAMBERS L.STERN B.FRANCESCHINI C. NEW MORNING 2023-04-21 was last modified: by MIKE STERN BAND DENNIS CHAMBERS L.STERN B.FRANCESCHINI C. NEW MORNING NEW MORNING 21 avril 2023 New Morning Paris

PARIS Paris