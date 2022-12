Mike & Riké Miniac-Morvan Miniac-Morvan Miniac-Morvan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Miniac-Morvan Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube « Tout le bonheur du monde » et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia. Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il va vous surprendre ! Billets en vente à la mairie. communication@mairie-miniac-morvan.fr +33 2 99 58 51 77 L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’Or Miniac-Morvan

