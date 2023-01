Mike et Riké Saint-Astier, 28 janvier 2023, Saint-Astier .

Mike et Riké

Centre Culturel La Fabrique rue Amiral Courbet Saint-Astier Dordogne rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique

2023-01-28 – 2023-01-28

rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique

Saint-Astier

Dordogne

Sinsemilia en duo : spectacle musical théâtralisé et chansons avec Mike et Riké, souvenirs de saltimbanques, un spectacle chaleureux et intime dont on sort avec le sourire…

A 20h30 au centre culturel. Sur réservation.

Tarifs : 18 € – 14 € (abonné et réduit)

La Fabrique 05 53 02 41 99

Sinsemilia en duo : spectacle musical théâtralisé et chansons avec Mike et Riké, souvenirs de saltimbanques, un spectacle chaleureux et intime dont on sort avec le sourire…

A 20h30 au centre culturel. Sur réservation.

Tarifs : 18 € – 14 € (abonné et réduit)

La Fabrique 05 53 02 41 99

+33 5 53 02 41 99 La Fabrique

mike et riké

rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier

dernière mise à jour : 2022-12-19 par