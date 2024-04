Mike et Riké (de Sinsémilia) : Souvenirs de saltimbanques Théâtre 100 Noms Nantes, vendredi 24 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-24 20:15 – 22:00

Gratuit : non 16 € à 26 € RÉSERVATIONS : – theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Spectacle musical et souriant. Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube « Tout le bonheur du monde » et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia. Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il va vous surprendre ! Durée : 1h45

Théâtre 100 Noms Ile de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com