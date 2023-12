Mikaël Serre, Germaine Acogny • Théâtre / Danse Théâtre de la Ville – Abbesses Paris, 19 décembre 2023, Paris.

Du mardi 19 décembre 2023 au samedi 23 décembre 2023 :

samedi

de 15h00 à 16h40

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h40

.Tout public. payant

Autour de l’emblématique chorégraphe Germaine Acogny, des artistes pleinement engagés mettent l’art au service de leur combat.

Germaine Acogny, la grande dame de la danse africaine, a réussi l’oeuvre

de sa vie en créant l’École des Sables, dans un village de pêcheurs au

sud de Dakar, Toubab Dialaw. Mais aujourd’hui le projet d’un énorme port

à conteneurs menace la pêche artisanale du village et l’écosystème de

toute la côte. Forte de sa stature internationale, elle alerte sans

relâche sur la situation.

En réponse à son appel, Mikaël Serre, ayant déjà mis en scène Germaine

Acogny dans À un endroit du début, a réuni comédiens, auteurs,

danseurs, sénégalais et français, pour en éclairer les enjeux humains,

culturels et historiques. Le « développement » justifie-t-il le sacrifice d’un patrimoine vivant?

Fluide ensemble

Mise en scène & scénographie Mikaël Serre

Avec Germaine Acogny

Conception Fluide Ensemble Textes Hamidou Anne, Ian De Toffoli, Fluide Ensemble Dramaturgie Jens Hillje Costumes Jah Gal Doulsy Vidéo Martin Mallon Musique Antonin Leymarie Lumière Léandre Garcia Lamolla Collaboration artistique Ninon Leclère Auteur et mythologue Ian de Toffoli Auteur et politologue Hamidou Anne Assistante à la mise en scène Anaïs Durand Mauptit

Avec Germaine Acogny, Hamidou Anne, Pascal Beugré-Tellier, Stéphane Soo Mongo, Anne-Élodie Sorlin

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/theatre/dialaw-project +33142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/theatre/dialaw-project

Antoine Tempé