Mika symphonique / Orchestre national d'Île-de-France Philharmonie de Paris, 23 octobre 2021, Paris.

de 20h30 à 22h30

Son premier album, Life in Cartoon Motion, a été un phénomène mondial. Depuis, il s’est imposé comme l’une des figures majeures de la pop. Il revisite aujourd’hui son répertoire. Son premier album, Life in Cartoon Motion, a été un phénomène mondial. Depuis, il s’est imposé comme l’une des figures majeures de la pop. Il revisite aujourd’hui son répertoire, accompagné d’un orchestre symphonique et d’un choeur, dans des arrangements malicieux de Simon Leclerc qui nous font redécouvrir ses tubes. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Philharmonie de Paris

