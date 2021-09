Mika Oki & Myako Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 31 octobre 2021, Nantes.

2021-10-31

Horaire : 20:00 23:30

Gratuit : non

Mika Oki – DJ set – Bass music + IDM : Mika Oki est une artiste franco-japonaise basée à Bruxelles, qui travaille avec la vidéo, le son et l’électroacoustique pour créer des textures abstraites et des images mentales. Elle dirige l’antenne belge de LYL Radio, où elle est programmatrice radio et organisatrice d’événements. Mika Oki lutte aussi activement pour la place des femmes dans la scène musicale actuelle aux côtés de Female:pressure et Psst Mlle. Pluridisciplinaire, sa pratique musicale touche autant au DJing qu’à la performance. Balayant un large spectre musical, ses sets évoluent entre UK Bass, IDM, acid, jazz, indus et electro-acoustique. Myako – DJ set – Bass Music + Experimental Techno : Productrice et DJ basée à Paris, Myako est notamment résidente chez Rinse France depuis 2015. Elle anime le Bluepanther Show, où elle expérimente autour des musiques électroniques et des courants contemporains qui l’inspire. Ses sets sont des équations rythmiques teintés de Bass music, de techno expérimentale, de Dub et d’Industrial Dancehall. Un spectre large, une musique dancefloor intense et destructurée, qu’elle choisit avec précision pour mieux la partager en live dans des clubs et des festivals.> Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

